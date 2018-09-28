В GRECO рассказали, какие российские ведомства проверят на коррупцию

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-28T12:53:31+03:00

«Группа государств против коррупции» запустила пятый раунд оценки, который затронет все ветви исполнительной власти – центральные правительства и правоохранительные органы

Изменить размер текста: A A

Глава российской делегации в GRECO, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман рассказал, как будет проводиться международная проверка и кого она затронет.

Пятый раунд проверок будет направлен на выявление коррупционных схем в органах власти. Точный список ведомств, которые поставят на контроль, озвучат после объявления о начале оценочных процедур.

Глава государства тоже может попасть под оценку GRECO.

- Критерии могут включать в себя определение государственной политики, показатель исполнения законов, внесение или принятие законодательных и иных нормативных правовых актов, принятие решений по расходам правительства, по назначениям на ключевые посты исполнительной власти, рассказывает газете «Известия» Александр Буксман.

Пока комиссия GRECO приняла решение не оценивать деятельность глав Великобритании, Словении, Финляндии, Исландии, Латвии и Люксембурга. В отношении России и ряда других стран решение еще не принято.