2018-09-28T12:55:57+03:00
В мире

Бельгия подаст в суд на Google за отказ убрать с карт военные объекты

Сейчас любой желающий может отчетливо рассмотреть истребители на базе Флоренн, а также нефтяные объекты в порту Антверпена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство обороны Бельгии подает в суд на американскую компанию GoogleМинистерство обороны Бельгии подает в суд на американскую компанию GoogleФото: REUTERS
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Министерство обороны Бельгии намерено подать в суд на американскую корпорацию Google. Причиной для начала разбирательства стал отказ компании "размыть" изображение критической инфраструктуры королевства на картах сервиса Google Maps. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства.

Сейчас любой желающий может открыть карты Google и без проблем найти расположение различных военных и других стратегических объектов. Речь идет, например, о базе бельгийских ВВС Кляйн-Брогель в провинции Лимбург, нефтяных объектах в порту Антверпена, штабе НАТО в Эвере, а на территории базы Флоренн в Арденнах легко можно разглядеть истребители F-16.

На картах отчетливо видны очертания истребителей. Фото: скрин с карты

На картах отчетливо видны очертания истребителей. Фото: скрин с карты

Обнаружив это, Минобороны Бельгии сразу же обратилось к руководству компании и попросило размыть "картинку" из соображений безопасности, однако в Google никак не отреагировали на просьбу. Теперь ведомство намерено решать проблему в судебном порядке, передает издание Sudinfo

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре этого года внимательные интернет-пользователи нашли на карте Google в районе джунглей Камбоджи очертания самолета. Виртуальный следопыт Ян Уилсон предположил, что это обломки малазийского Boeing 777-200, который бесследно исчез 8 марта 2014 года.

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