2018-09-28T13:14:56+03:00
Происшествия

Украденную из храма Киево-Печерской Лавры икону Георгия Победоносца хотели продать за границу

Мошенникам грозит лишение свободы сроком до трех лет
Сакина НУРИЕВА
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Священнослужители тут же обратились к правоохранительным органамСвященнослужители тут же обратились к правоохранительным органамФото: Александр КОЦ
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Представители Киево-Печорской лавры обнаружили потерю иконы "Святого мученика Георгия Победоносца" размером 45 на 37 сантиметров. Священнослужители тут же обратились к правоохранительным органам. По результатам следствия выяснилось, что реликвия была украдена. Об этом удалось узнать благодаря камерам видеонаблюдения.

Изображение Георгия Победоносца похитил молодой человек в черном костюме с чемоданом на колесиках. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он снял икону со стены, упаковал ее в пакет, убрал в чемодан и ушел из храма.

В этот же день полиции удалось выйти на след преступника. Мошенник пытался продать икону иностранным туристам на территории Верхней лавры. После кражи реликвия нуждается в реставрации. Как именно икона была повреждена, неизвестно.

Ранее сайт kp.ru писал о краже иконы из Макарьевского монастыря в Нижнем Новогороде. За старинную икону 17 века воры запросили пять миллионов рублей.

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