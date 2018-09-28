2018-09-28T13:29:48+03:00
Политика

Эрдоган рассказал, как Меркель вступилась за российский газ перед Трампом

В ходе июльского саммита НАТО президент США заявил, что Берлин дает Москве "слишком много денег"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела МеркельПрезидент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела МеркельФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось отстаивать право государства на закупку российского газа перед президентом США Дональдом Трампом.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана спор произошел еще в июле на саммите НАТО в Брюсселе. Тогда Трамп заявил своим коллегам, что все они "кормят Россию", а Германия, в частности, "дает ей слишком много денег".

Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой", — рассказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что его позицию сразу же подхватила немецкий канцлер. Меркель напомнила, что 38% всего "голубого топлива" ФРГ получает именно из РФ, поэтому Берлин продолжит сотрудничать с Москвой ради благополучия граждан, передает A Haber.

Напомним, что США уже давно пытаются вытеснить нашу страну с европейского рынка. Именно поэтому Вашингтон так активно выступает против строительства "Северного потока-2", предлагая западным партнерам свой дорогой сжиженный газ.

Между тем, в Берлине отказываются от такой следки, поскольку сотрудничество с Москвой гораздо более выгодно и отвечает условиям обеспечения энергетической безопасности. Сайт kp.ru писал о том, что накануне Германия даже высказалась за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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