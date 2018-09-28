Эрдоган рассказал, как Меркель вступилась за российский газ перед Трампом
Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось отстаивать право государства на закупку российского газа перед президентом США Дональдом Трампом.
По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана спор произошел еще в июле на саммите НАТО в Брюсселе. Тогда Трамп заявил своим коллегам, что все они "кормят Россию", а Германия, в частности, "дает ей слишком много денег".
"О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой", — рассказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что его позицию сразу же подхватила немецкий канцлер. Меркель напомнила, что 38% всего "голубого топлива" ФРГ получает именно из РФ, поэтому Берлин продолжит сотрудничать с Москвой ради благополучия граждан, передает A Haber.
Напомним, что США уже давно пытаются вытеснить нашу страну с европейского рынка. Именно поэтому Вашингтон так активно выступает против строительства "Северного потока-2", предлагая западным партнерам свой дорогой сжиженный газ.
Между тем, в Берлине отказываются от такой следки, поскольку сотрудничество с Москвой гораздо более выгодно и отвечает условиям обеспечения энергетической безопасности. Сайт kp.ru писал о том, что накануне Германия даже высказалась за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.