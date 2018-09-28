2018-09-28T13:48:35+03:00
Политика

Песков прокомментировал "схожесть" Боширова с Чепигой

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что по Красной площади тоже ходят люди, выглядящие точь в точь как Сталин и Ленин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не раздувать тему со "схожестью" Героя России Анатолия Чепиги и Руслана Боширова, который подозревается британскими спецслужбами в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

"Мы не хотим муссировать эту тему, кто на кого похож. У нас, в конце концов, по Красной площади тоже бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригиналы", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее многие эксперты также выступили с отрицанием сообщений о том, что Боширов и Чепига якобы являются одним и тем же человеком. Так, например, председатель регионального отделения ДОСААФ РФ Амурской области Александр Боржко назвал такие выводы проявлением "легкой шизофрении".

Сайт kp.ru писал о том, что в 2001 году именно этот человек выпускал курсанта Анатолия Чепигу из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а потому знаком с ним лично. Боржко подчеркнул, что тогда в вузе готовили лишь войсковых офицеров, следовательно, участвовать в агентурных мероприятиях они никак не могли.

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