Песков прокомментировал "схожесть" Боширова с Чепигой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не раздувать тему со "схожестью" Героя России Анатолия Чепиги и Руслана Боширова, который подозревается британскими спецслужбами в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
"Мы не хотим муссировать эту тему, кто на кого похож. У нас, в конце концов, по Красной площади тоже бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригиналы", - подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее многие эксперты также выступили с отрицанием сообщений о том, что Боширов и Чепига якобы являются одним и тем же человеком. Так, например, председатель регионального отделения ДОСААФ РФ Амурской области Александр Боржко назвал такие выводы проявлением "легкой шизофрении".
Сайт kp.ru писал о том, что в 2001 году именно этот человек выпускал курсанта Анатолия Чепигу из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а потому знаком с ним лично. Боржко подчеркнул, что тогда в вузе готовили лишь войсковых офицеров, следовательно, участвовать в агентурных мероприятиях они никак не могли.
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