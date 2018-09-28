2018-09-28T14:02:58+03:00
Политика

Экс-губернатор Приморья Тарасенко назначен замглавы Росморречфлота

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший врио главы Приморья Андрей ТарасенкоБывший врио главы Приморья Андрей ТарасенкоФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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Бывший временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко был утвержден на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Соответствующее решение от 27 сентября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, что 16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора Приморья, однако вскоре после подсчета голосов кандидаты Тарасенко и Андрей Ищенко обвинили друг друга в фальсификации бюллетеней. Через несколько дней Центральная избирательная комиссия объявила о признании результатов кампании недействительными. В итоге Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после этого президент РФ Владимир Путин предложил занять пост врио главы Приморья Олегу Кожемяко.

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