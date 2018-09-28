В Британии директора школ устроили шествие ради повышения зарплаты

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-28T14:16:17+03:00

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В Лондоне протестующие собрались на Парламентской площади, после чего направились в сторону резиденции премьер-министра с целью вручить письмо с требованиями.

Представители школ устроили демонстрацию из-за низкого финансирования образовательных учреждений государством. Выступающие жалуются на переполненность школ, отсутствие должных условий, в том числе, надлежащей зарплаты.

Директора намерены провести протесты и в других городах, - в Ливерпуле, Блэкпуле, Саутгемптоне, Брайтоне.

В поддержку акций протестов выступили Ассоциация директоров школ и Ассоциация лидеров школ и колледжей. Представители профсоюзов также пожаловались властям на то, что уровень финансирования с 2010 года сократился на 8% на школьника (по данным Института финансовых исследований).

В свою очередь, минобразования страны считает претензии не обоснованными. По мнению представителей власти, финансирование школ достигло рекордного уровня, а Великобритания занимает третью позицию в мире с точки зрения трат на образование.

Правительство утверждает, что к 2020 году фонды школ превысят сумму в 43,5 млрд фунтов.