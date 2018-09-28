«В первую очередь ликвидируем «Нафтогаз»: Тимошенко поделилась своими планами в случае победы на выборах президента

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-28T14:25:03+03:00

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Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поделилась своими планами на будущее в случае победы на выборах президента страны. По ее словам, через полгода после победы на выборах она ликвидирует компанию «Нафтогаз», которая является ненужным посредником.

«Через полгода в первую очередь мы ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А также, если НАК «Нафтогаз» насоздаёт другие посреднические структуры — а она сейчас планирует это сделать — для продажи природного газа украинцам, для потребностей людей… всё это будет ликвидировано», — сказала Тимошенко на брифинге партии.

Она отметила, что «Батькивщина» зарегистрировала в Верховной раде законопроект, запрещающий проводить какие-либо операции с украинской ГТС. Кроме того, Тимошенко назвала «аферой столетия» заявления главы «Нафтогаза» о необходимости продажи доли ГТС страны иностранным партнерам.

«Я так поняла, Петр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать её себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», — сказала Тимошенко, передает RT.