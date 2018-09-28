Путин переговорил с Пашиняном и Додоном на полях саммита СНГ

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-28T14:38:14+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению

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На полях саммита СНГ в пятницу, 28 сентября, президент России Владимир Путин провел краткие переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Он кратко переговорил с Пашиняном, кратко переговорил с Додоном. Вот сейчас, только что", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в разговоре с Пашиняном не касался темы своей возможной поездки в Армению.

"Нет, по другим делам (говорили), по оперативным, текущим", - добавил Песков.

По словам представителя Кремля, в пятницу глава российского государства продолжит переговоры с лидерами стран СНГ, среди которых - президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"В ходе протокольного мероприятия, которое сейчас проходит от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона, естественно состоится общение и с другими лидерами, в том числе с президентом Белоруссии", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин уже провел двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Также запланированы переговоры с главой Таджикистана.