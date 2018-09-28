2018-09-28T14:55:12+03:00
Политика

Кучма решил уйти с поста представителя Украины в контактной группе по Донбассу

Бывший президент незалежной объяснил свою отставку возрастом и необходимостью дать поработать другим
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Украины Леонид КучмаБывший президент Украины Леонид КучмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший глава Украины Леонид Кучма оставит должность полномочного представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом рассказали в пре-службе Президентского фонда его имени.

"Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", - сообщил представитель организации.

По его словам, Кучма уже давно подумывал об отставке, ссылаясь на возраст и необходимость "дать возможность поработать другим", передает ТАСС.

Напомним, что именно Леонид Данилович является вторым президентом Украины и одним из подписантов минских договоренностей.

Сайт kp.ru писал о том, что буквально несколько недель назад он вновь назвал политическую ситуацию в стране ужасающей. Кроме того, по словам экс-главы государства договориться с парламентом теперь практически невозможно. На фоне этого Кучма высказывал серьезные опасения за будущее страны.

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