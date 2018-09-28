2018-09-28T15:06:04+03:00
Политика

На саммите СНГ Путин не расставался с «Евгением Онегиным»

На церемонию подписания документов саммита президент России прибыл с романом Александра Пушкина
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин не расставался с "Евгением Онегиным" и во время встречи с премьером Армении Николом ПашиняномПрезидент РФ Владимир Путин не расставался с "Евгением Онегиным" и во время встречи с премьером Армении Николом ПашиняномФото: REUTERS
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На саммите лидеров стран СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин не расставался с произведением Александра Пушкина «Евгений Онегин». Глава российского государства прибыл с этим стихотворным романом на церемонию подписания документов.

В ходе церемонии Путин периодически листал книгу, а также возвращался к ней после подписания документов.

Он также держал при себе себе роман во время кратких переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в пятницу Путин провел краткие переговоры с Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном, а также двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, у российского лидера запланированы встречи с другими главами стран СНГ, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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