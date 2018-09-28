В Швеции самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-28T15:12:59+03:00

В результате инцидента следовавший в Стокгольм лайнер вынужден был приземлиться в городе Лулео

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В пятницу, 28 сентября, один из двигателей пассажирского лайнера авиакомпании SAS загорелся прямо во время полета в небе над Швецией. В результате самолет, следовавший по Кируна - Стокгольм, вынужден был экстренно приземлиться в городе Лулео на северо-востоке страны.

"Мы только набрали высоту, и персонал должен был начать разносить кофе, когда прозвучали два хлопка. Я сидел как раз со стороны левого двигателя. После хлопков произошло возгорание", - рассказал один из пассажиров того самого лайнера Стефан Велльбрандт.

По его словам, сразу после инцидента пилоты выключили неисправный двигатель и осуществляли посадку уже на другом. При этом мужчина утверждает, что паники среди пассажиров не было.

Между тем, по данным авиакомпании, двигатель загорелся из-за технической неисправности. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Всех пассажиров пообещали отправить в Стокгольм другим рейсом. Что касается самолета авиакомпании SAS, то он останется в аэропорту Лулео на время проведения расследования и технической экспертизы, передает телеканал SVT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один неприятный инцидент с пассажирским лайнером произошел в эту пятницу на островах Микронезии. Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, по невыясненным пока причинам, скатился в воду при посадке. О погибших не сообщается, однако несколько человек получили травмы.