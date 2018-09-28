Эрдоган призвал Меркель экстрадировать сторонников Гюлена

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-28T16:04:27+03:00

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Во время визита в Берлин глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Германию экстрадировать сторонников проповедника Фетуллаха Гюлена. По мнению турецкого главы, на территории ФРГ проживают сотни приверженцев "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО). Подобную речь президент Турции произнес во время пресс-конференции в Берлине, на которой также присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

В свою очередь, Меркель заявила, что необходимо получить больше информации о ФЕТО, чтобы ставить эту организацию в один ряд с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая является запрещенной на территории ФРГ. Как сообщает издание Reuters, турецкий президент прибыл в немецкую столицу для улучшения экономических связей с Европой и обеспечения инвестиций в Турцию.

Летом 2016 года турецкая оппозиция попыталась устроить политический переворот в Турции. В ночь на 16 июля группа мятежников захватила отель в Мармарисе, где отдыхал Эрдоган.

Президент покинул гостиницу буквально за несколько минут до нападения. Предотвращая покушение, погибли два сотрудника полиции. Турция считает проповедника Фетуллаха Гюлена, ныне проживающего в США, лидером политической оппозиции и основателем организации ФЕТО.