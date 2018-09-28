Украинские радикалы захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-28T16:20:32+03:00

На сайте Украинской православной церкви сообщается, что при нападении серьезно пострадали несколько прихожан

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Днем в пятницу, 28 сентября, представителя запрещенной в России организации "Правый сектор" захватили храм канонической Украинской православной церкви в поселке Богородчаны Иваново-Франковской области Украины. При нападении несколько прихожан церкви получили травмы, сообщается на сайте УПЦ.

"Сегодня, 28 сентября, около 13.00 праворадикалы из "Правого сектора" в поселке Богородчаны на Ивано-Франковщине захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви. Взломали двери, разбили окна, избили верующих", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один мужчина получил сотрясение мозга, другой — перелом руки.

«От рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар», - отмечается на сайте УПЦ.

Свидетели рассказали, что радикалы попали в храм через внутренний двор, после чего вступили в конфликт с прихожанами.

"Выгнав всех прихожан, рейдеры сменили замки. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предпринимал попытки добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефалии на Украине.