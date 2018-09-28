Отец Романа Трахтенберга рассказал, что борется с раком

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-28T16:26:07+03:00

Сегодня Роману Трахтенбергу исполнилось бы 50 лет ФОТО: Из семейного архива

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Поклонники Романа Трахтенберга, сегодня вспоминают своего кумира – шоумену могло бы исполниться в пятницу, 28 сентября 50 лет.

Отец мужчины Лев Глебович Горбунов рассказал, как поминают память известного ведущего в семье родителей.

- Скоро пойдем с моей супругой Таней, с нашим младшим сыном Сашей и двумя внуками на могилу, - рассказывает отец ведущего.

Поклонники тоже не забывают Романа, могилу посещают исправно, приносят сигареты и конфеты.Единственная проблема семьи, что кто-то выдергивает цветы с могилы.

Отец полагает, что это экс-невестка, супруга Романа – Елена Романова.

- Когда Рома умер, Лена установила памятник, напоминающий булыжник. Он нам не понравился, снесли, позже сделали другой, помог поклонник Ромочки, - говорит Лев Глебович.

Мужчина пожаловался на то, что после смерти сына не получается общаться ни с одним из внуков, они отстранились и не поддерживают отношений.

Если будет здоровье, то все наладится, уверен мужичина. Здоровье ему нужно сегодня особенно. Недавно отец Романа перенес два инсульта. После первого удара плохо пишет правая рука, после второго село зрение, а потом добавился рак простаты.

- Благо пенсии хватает на лечение. Не жалуюсь. Зачем?! Думаю, бывшие невесты Ромы только обрадуются моим проблемам! – цитирует его слова " Дни.ру"