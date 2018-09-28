Стал известен претендент на покупку «Челси» у Абрамовича

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-28T16:43:37+03:00

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Стали известны имена потенциальных покупателей футбольного клуба «Челси», которым владеет Роман Абрамович. Судьбой клуба интересуется американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен.

Сообщается, что между сторонами уже прошли переговоры. Аллен уже встречался в сентябре с агентом россиянина Романа Абрамовича, темой встречи стала возможная покупка футбольного клуба, сообщает газета The Sun.

О продаже «Челси» стало известно в сентябре. За спортивный клуб Роман Абрамович может получить не менее 4 миллиардов долларов. По крайней мере, такую суммы называют эксперты.

Ранее олигарху предлагали за клуб 2,3 миллиарда долларов, но сделка не состоялась. По одной из версий, стороны не смогли договориться о цене.

Россиянин стал владельцем футбольного клуба в 2003 году. «Челси» был приобретен за 150 миллионов долларов.

За то время пока Абрамович стоял во главе команды, «Челси» стали шестикратными чемпионами Англии и победителями Лиги чемпионов, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что "Челси" купил вратаря за 80 миллионов евро.