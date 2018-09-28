123-летняя узбекская пенсионерка станет старейшей жительницей Земли

СЕГОДНЯ 16:54 2018-09-28T16:55:07+03:00

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Узбекская пенсионерка Хувайдо Умарова может занять место в Книге рекордов Гиннесса, как старейшая женщина на Земле. Сейчас родственники пожилой женщины готовят необходимые документы.

Отметим, что на сегодняшний день самой пожилой жительницей планеты, по данным Книги рекордов Гиннесса, признана японская бабушка Тия Мияко. Женщина умерла в июле 2018 года в возрасте 117 лет.

Хувайдо Умарова родилась в 1895 году. Однако записи о годе ее рождения в паспорте у женщины нет. Есть лишь отметка, что паспорт получен 25 мая 1995 года. Это может стать серьезным препятствием для занесения данным в книгу рекордсменов.

В настоящее время пожилая женщина проживает на родине, чувствует она себя прекрасно, пребывает в хорошем настроении и не жалуется на здоровье. А ее родственники ищут возможность документально подтвердить возраст старушки и оформляют заявку для Книги рекордов Гиннесса, пишет сайт «Свободная пресса».