«Роскосмос» и Китай договорились о совместных исследованиях Луны

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-28T16:53:36+03:00

Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Также подписан протокол о других направлениях сотрудничества в космической сфере

Изменить размер текста: A A

Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны и других направлениях сотрудничества в космосе. Соответствующий протокол подписали "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация.

«По результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут дальнейшие шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что РФ и Китай будут разрабатывать совместные проекты по дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации мониторингу космического мусора и другим направлениям.

Документ подписали в результате заседания подкомиссии по космическому сотрудничеству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч председателей правительств, прошедшего в Пекине. Мероприятие провели глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь, передает ТАСС.