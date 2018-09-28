«Роскосмос» и Китай договорились о совместных исследованиях Луны
Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны и других направлениях сотрудничества в космосе. Соответствующий протокол подписали "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация.
«По результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут дальнейшие шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что РФ и Китай будут разрабатывать совместные проекты по дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации мониторингу космического мусора и другим направлениям.
Документ подписали в результате заседания подкомиссии по космическому сотрудничеству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч председателей правительств, прошедшего в Пекине. Мероприятие провели глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь, передает ТАСС.