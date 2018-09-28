Бизнес вложил в охрану природы 153 миллиарда рублей
Российский бизнес стал более активно вкладывать деньги в защиту экологии и окружающей среды. За 2017 год сумма инвестиций составила 153 миллиарда рублей. В Минприроды подсчитали, что эта цифра на 10 процентов больше, чем в предыдущий год.
Вкладываться в данное направление бизнес начал по двум причинам: во-первых, государство ужесточило контроль за загрязнениями. Во-вторых, это вложение в будущее, установка современных очищающих приборов окупится в разы.
Обрабатывающие производства заплатили около 55 млрд рублей. Сфера добычи полезных ископаемых -47 млрд рублей. Предприятия транспортировки и хранения, сельское хозяйство, охота и рыболовство – около 5 миллиардов рублей в общей сложности.
Чаще других бизнес вкладывается в охрану атмосферного воздуха, устанавливают современные системы очистки и фильтрации, ликвидация источников загрязнения. Чуть меньше тратится на рекультивацию и очищение земель от загрязнения.
Эксперты отмечают, что с 2020 года в России вырастет плата за негативное воздействие на окружающую среду, поэтому бизнес заранее вносит корректировки в свою работу, сообщает газета «Известия».