В Китае обнаружили первого в мире человека, зараженного крысиным гепатитом

СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-28T17:07:07+03:00

Пока неизвестно, существуют ли способы лечения редкого вируса

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Первого в мире человека, зараженного крысиным гепатитом, обнаружили в Китае. Им оказался 56-летний мужчина из Гонконга, чье имя не упоминается.

Неизвестно, каким образом он приобрел редкий вирус. Тем не менее, рядом с домом пострадавшего исследователи обнаружили крыс-носителей гепатита Е.

По мнению гонконгских специалистов, мужчина подцепил недуг через столкновение продуктов питания с пометом животных.

Кроме того, специалисты отметили, что вирус Гепатита Е был обнаружен у пациента спустя некоторое время после трансплантации печени.

Для положительной пересадки пострадавший пил иммунодепрессанты, которые в дальнейшем подавили его иммунитет. В этот период, возможно, он и подхватил болезнь.

Как объяснили гонконгские ученые, гепатит Е может обитать в фекалиях и в пресной воде. В жидкости вирус живет наиболее долго, кроме того, вода является самым быстрым источником распространения данной инфекции.

Необходимо поддерживать чистоту и по возможности не контактировать с животными.

Врачи предупредили, что при первых симптомах болезни у человека появляется жар, рвота и желтуха.

Пока неизвестно, существуют ли способы лечения редкого вируса. Тем не менее, ученые продолжают вести исследования.