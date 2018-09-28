2018-09-28T17:47:50+03:00
Политика

Депутат Госдумы рассказала о своей маленькой зарплате

Екатерина БОЛГОВА
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера ГанзяЧлен комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера ГанзяФото: Влад КОМЯКОВ
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала о своей небольшой зарплате, большую часть которой она раходует на представительские цели.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли на заседание нижней палаты в футболках. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что зарплаты депутата хватит на покупку галстука и пиджака.

По словам Ганзи, депутатам не выделяют деньги на представительские расходы.

"Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все", — сказала депутат в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она добавила, что в резульате от зарплаты "не остается ничего", кроме кредитных долгов.

"Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще", — подчеркнула Ганзя.

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