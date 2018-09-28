2018-09-28T18:01:55+03:00
Экономика

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз свинины из Бельгии

Африканская чума свиней распространилась в девяти европейских странах
Сакина НУРИЕВА
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Россельхознадзор решил ввести временные ограничения на поставки свининыРоссельхознадзор решил ввести временные ограничения на поставки свининыФото: Иван МАРКОВ
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Сильные вспышки АЧС были обнаружены в Бельгии, из-за чего Россельхознадзор решил ввести временные ограничения на поставки свинины бельгийских компаний. Указ вступил в силу 27-го октября.

«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Бельгии с 27 сентября 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков», — говорится на сайте Россельхознадзора.

В документе также сказано, что ограничения не распространяются на продукцию, которая прошла специальную обработку и избавилась от АЧС.

Ранее вспышку АЧС обнаружили в Орловской области. В августе текущего года на ферме АОНП «Успенское» в Ливенском районе погибло 19 голов свиней.

В начале июля Россельхознадзор временно приостановил ввоз мясной и молочной продукции белорусских предприятий.

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