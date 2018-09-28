2018-09-28T18:14:39+03:00
Политика

В региональных заксобраниях «Единая Россия» продолжает выигрывать

Выбрано руководство парламентов областей и республик нового созыва
Павел ЧЕРНЫШОВ
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28 сентября председателем заксобрания Владимирской области VII созыва выбран депутат от «Единой России» Владимир Киселев, сообщает новостной сайт «Старт 33». Это третий срок Киселева на посту главы владимирской думы, который был председателем ЗС V и VI созывов. За кандидатуру Владимира Киселева из 35 депутатов проголосовали 27 человек. Его оппонента — коммуниста Сергея Казакова поддержали семь депутатов. Один бюллетень счётная комиссия признала недействительным.

В этот же день новый состав депутатов Курултая Башкирии на первом пленарном заседании республиканского парламента шестого созыва определил нового спикера, которым в пятый раз выбран Константин Толкачев, сообщает «АиФ-Башкортостан». Кандидатуру Толкачева предложил депутат «Единой России» Рустам Ишмухаметов. За действующего спикера проголосовали 88 депутатов, 11 воздержались, шестеро не голосовали.

Как видим, слухи о слабости ЕР оказались, мягко говоря, сильно преувеличены

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