Борис Джонсон обнародовал свой план по Brexit

СЕГОДНЯ 18:48 2018-09-28T18:48:58+03:00

План основан на Соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между Евросоюзом и Канадой

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон представил свой план по выходу страны из Евросоюза. Документ основан на Соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой, передает The Telegraph.

План Бориса Джонсона включает шесть пунктов, первый из которых упраздняет все положения существующего плана по Brexit. Второй пункт включает в себя отказ от идеи финансовой поддержки Северной Ирландии благодаря сохранению ее членства в едином рынке ЕС.

Третий пункт подразумевает необходимость обсуждения с Евросоюзом будущее итоговой сделки по варианту Канады. Четвертый содержит предложение осуществить экономические вложения в укрепление пограничного контроля, пятый включает подготовку сценария выхода Британии из ЕС при отсутствии соглашения. Шестой пункт подразумевает переговоры о свободной торговле с другими мир сразу же после выхода из состава ЕС.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что итоговое решение по выходу Великобритании из ЕС может быть заключено уже через 1-1,5 месяца.