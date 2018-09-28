Россия разрабатывает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20

СЕГОДНЯ 19:06 2018-09-28T19:07:11+03:00

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После инцидента с самолетом Ил-20 в Сирии российский концерн "Радиоэлектронные технологии" создает бортовые комплексы обороны (БКО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые сделают самолет-разведчик невидимым для ракет.

"У нас постоянно идут опытно-конструкторские работы по развитию бортовых комплексов обороны семейства "Витебск", "Президент", "Хибины" и других", — рассказал советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев, отвечая на вопрос о разработке новых комплексов.

Он отметил, что комплексы "на новых физических принципах" смогут ставить аэрозольные завесы, которые сделают воздушное судно невидимым для ракет противника, в том числе инфракрасном, тепловом, лазерном, радиолокационном диапазонах, передает РИА Новости.

Напомним, 17 сентября о побережья Сирии потерпел крушение Ил-20. Самолет был сбит сирийскими ПВО при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минообороны РФ, израильские летчики прикрывались российским самолетом, подставив его под удар.