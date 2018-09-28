В Германии мужчина напал с ножом на прохожих
В пятницу, 28 сентября, в немецком городе Равенсбурге, федеральная земля Баден-Вюртемберг, неизвестный мужчина напал с нржом на прохожих.
Как сообщается в микроблоге полиции в Twitter, инцидент произошел на площади Мариенплац. В результате проишествия три человека получили ранения.
"На площади Мариенплац проходит полицейская операция. Преступник ранил ножом трех человек. Нападавший задержан", - говорится в сообщении правоохранителей.
Другие подробности случившегося пока не уточняются.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле в немецком городе Любек мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, в котором он ехал. В результате просишествия пострадали 14 человек, причем двое из них получили тяжелые ранения. Оружие находилось у нападавшего в рюкзаке. Сначала мужчина набросился на соседей по автобусу, а затем и на водителя транспортного средства.