2018-09-28T19:13:45+03:00
Происшествия

В Германии мужчина напал с ножом на прохожих

В результате происшествия в немецком городе Равенсбург пострадали три человека
Екатерина БОЛГОВА
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Мужчина напал с ножом на прохожих в немецком городе РавенсбургМужчина напал с ножом на прохожих в немецком городе РавенсбургФото: REUTERS
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В пятницу, 28 сентября, в немецком городе Равенсбурге, федеральная земля Баден-Вюртемберг, неизвестный мужчина напал с нржом на прохожих.

Как сообщается в микроблоге полиции в Twitter, инцидент произошел на площади Мариенплац. В результате проишествия три человека получили ранения.

"На площади Мариенплац проходит полицейская операция. Преступник ранил ножом трех человек. Нападавший задержан", - говорится в сообщении правоохранителей.

Другие подробности случившегося пока не уточняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле в немецком городе Любек мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, в котором он ехал. В результате просишествия пострадали 14 человек, причем двое из них получили тяжелые ранения. Оружие находилось у нападавшего в рюкзаке. Сначала мужчина набросился на соседей по автобусу, а затем и на водителя транспортного средства.

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