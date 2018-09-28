2018-09-28T19:29:34+03:00
Экономика

Курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа

Также снизился курс доллара, достигнув отметки 65,49 рубля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Курс евро опустился ниже 76 рублейКурс евро опустился ниже 76 рублейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 сентября, на торгах Московской биржи курс евро опустился ниже отметки в 76 рублей впервые с 16 августа 2018 года. По информации на 18.30 мск, курс европейской валюты составлял 76,09 рубля, что на 28 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Д

Также снизился курс доллара, достигнув уровня 65,49 рубля, что почти на 14 копеек ниже предыдущего уровня.

Ранее Банк России снизил официальные курсы американской и европейских валют на выходные и понедельник, 1 октября. Официальный курс доллара на 29 сентября установлен на отметке 65,59 рубля (минус 24,5 копейки). Официальный курс евро снижен на 81 копейку и составляет 76,23 рубля.

Укрепление рубля происходит на фоне повышения цен на нефть. Ранее в пятницу на торгах на Интерконтинентальной бирже стоимость нефти марки Brent превысила 82 доллара за баррель, нефть марки WTI подорожала до 73,25 долларов за баррель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
В Германии мужчина напал с ножом на прохожих
Россия разрабатывает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20
Борис Джонсон обнародовал свой план по Brexit
В региональных заксобраниях «Единая Россия» продолжает выигрывать
В Минздраве прокомментировали сообщения о росте младенческой смертности
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз свинины из Бельгии
Депутат Госдумы рассказала о своей маленькой зарплате
C 2019 года могут начать учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием
В Госдуме предложили запретить продавать в школах чипсы и газировку
В Китае обнаружили первого в мире человека, зараженного крысиным гепатитом
Бизнес вложил в охрану природы 153 миллиарда рублей
123-летняя узбекская пенсионерка станет старейшей жительницей Земли
«Роскосмос» и Китай договорились о совместных исследованиях Луны
Стал известен претендент на покупку «Челси» у Абрамовича
Отец Романа Трахтенберга рассказал, что борется с раком
Украинские радикалы захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области
Как избежать ошибок при назначении лекарств