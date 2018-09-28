Курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа

СЕГОДНЯ 19:29 2018-09-28T19:29:34+03:00

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В пятницу, 28 сентября, на торгах Московской биржи курс евро опустился ниже отметки в 76 рублей впервые с 16 августа 2018 года. По информации на 18.30 мск, курс европейской валюты составлял 76,09 рубля, что на 28 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Д

Также снизился курс доллара, достигнув уровня 65,49 рубля, что почти на 14 копеек ниже предыдущего уровня.

Ранее Банк России снизил официальные курсы американской и европейских валют на выходные и понедельник, 1 октября. Официальный курс доллара на 29 сентября установлен на отметке 65,59 рубля (минус 24,5 копейки). Официальный курс евро снижен на 81 копейку и составляет 76,23 рубля.

Укрепление рубля происходит на фоне повышения цен на нефть. Ранее в пятницу на торгах на Интерконтинентальной бирже стоимость нефти марки Brent превысила 82 доллара за баррель, нефть марки WTI подорожала до 73,25 долларов за баррель.