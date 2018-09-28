2018-09-28T20:34:14+03:00
Политика

В соцсетях не оценили пение Виталия Кличко

Мэр Киева готовится выступить на шоу талантов в рамках 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В социальных сетях не оценили пение мэра Киева Виталия Кличко. На своей странице в Facebоok бывший боксер написал, что готовится выступить на шоу талантов в рамках 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом.

"Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевского горсовета была моя вторая репетиция", — написал Кличко, опубликовав свое исполнение песни Let it be британской группы The Beatles.

В Сети не оценили пение Виталия Кличко.

Однако не все пользователи смогли рассмотреть вокальный талант у мэра украинской столицы.

"А я все ждала, когда запоет", — с иронией написала Светлана в Facebook.

"Лишь бы стихи не писал", — написала пользователь с ником @OFLTereshchenko.

При этом жители Киева посоветовали градоначальнику больше обращать внимание на проблемы города.

"Музыкант", включи горячую воду!" — написал Максим Ломанов.

Некоторые пользователи также сделали вывод, что Кличко собирается участвовать в выборах президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кличко забыл родной язык: мэра Киева высмеяли в соцсетях

Градоначальник в речи неправильно произнес по украински "звездное небо" (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компания Джеффа Безоса получила контракт на поставку двигателей для новых ракет Vulcan
Американский истребитель пятого поколения F-35B разбился в Южной Каролине
Алина Загитова установила мировой рекорд
ЦБ назвал признаки возможного хищения денег с карт
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа
В Германии мужчина напал с ножом на прохожих
Россия разрабатывает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20
Борис Джонсон обнародовал свой план по Brexit
В региональных заксобраниях «Единая Россия» продолжает выигрывать
В Минздраве прокомментировали сообщения о росте младенческой смертности
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз свинины из Бельгии
Депутат Госдумы рассказала о своей маленькой зарплате
C 2019 года могут начать учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием
В Госдуме предложили запретить продавать в школах чипсы и газировку
В Китае обнаружили первого в мире человека, зараженного крысиным гепатитом
Бизнес вложил в охрану природы 153 миллиарда рублей
123-летняя узбекская пенсионерка станет старейшей жительницей Земли
«Роскосмос» и Китай договорились о совместных исследованиях Луны
Стал известен претендент на покупку «Челси» у Абрамовича
Отец Романа Трахтенберга рассказал, что борется с раком
Украинские радикалы захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области
Как избежать ошибок при назначении лекарств