В соцсетях не оценили пение Виталия Кличко

В социальных сетях не оценили пение мэра Киева Виталия Кличко. На своей странице в Facebоok бывший боксер написал, что готовится выступить на шоу талантов в рамках 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом.

"Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевского горсовета была моя вторая репетиция", — написал Кличко, опубликовав свое исполнение песни Let it be британской группы The Beatles.

В Сети не оценили пение Виталия Кличко.

Однако не все пользователи смогли рассмотреть вокальный талант у мэра украинской столицы.

"А я все ждала, когда запоет", — с иронией написала Светлана в Facebook.

"Лишь бы стихи не писал", — написала пользователь с ником @OFLTereshchenko.

При этом жители Киева посоветовали градоначальнику больше обращать внимание на проблемы города.

"Музыкант", включи горячую воду!" — написал Максим Ломанов.

Некоторые пользователи также сделали вывод, что Кличко собирается участвовать в выборах президента Украины.

