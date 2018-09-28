ЦБ назвал признаки возможного хищения денег с карт

СЕГОДНЯ 20:54 2018-09-28T20:54:32+03:00

При проведении подозрительной операции банк должен незамедлительно связаться с клиентом и может приостановить такую операцию на срок до двух суток

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Банк России назвал признаки возможного хищения денег с банковской карты. В приказе, опубликованном на сайте регулятора, отмечается, что, прежде всего, подозрительной является операция, в которой участвует получатель перевода, данные которого уже есть в базе Центробанка о случаях кражи денег с карты.

Вторым признаком возможного хищения с карты является совпадение параметров устройств, с которых проводится перевод, с теми, что есть в базе данных. Третьим признаком подозрительных операций ЦБ называет нетипичность транзакции по сравнению с характерными для этого клиента. Так, кредитным организациям необходимо обращать внимание на сумму, периодичность, время и место проведения операции.

При проведении подозрительной операции банк должен незамедлительно связаться с клиентом и может приостановить такую операцию на срок до двух суток, подчеркивает регулятор.