2018-09-28T21:16:46+03:00
Спорт

Алина Загитова установила мировой рекорд

Российская фигуристка выиграла свой первый турнир в сезоне-2018/19
Екатерина БОЛГОВА
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Российская фигуристка Алина ЗагитоваРоссийская фигуристка Алина ЗагитоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова установила абсолютный мировой рекорд. Российская фигуристка выиграла свой первый турнир в текущем сезоне-2018/19.

В пятницу, 28 сентября, Загитова по итогам произвольной программы получила 158,50 балла на турнире Nebelhorn Trophy, который проводится в серии "Челленджер" в Оберстдорфе, Германия.

Накануне россиянка набрала 79,93 балла в короткой программе. По сумме двух программ Результат Загитовой - 238,43 балла, что является лучшим результатом в мире после обнуления прошлых мировых рекордов.

Второй на этом турнире стала японка Маи Михара, которая набрала 209,22 балла. Третье место с результатом 204,16 балла заняла Луна Хендрикс из Бельгии.

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