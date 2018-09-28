Лавров: Россия предупреждает о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предупреждает о недопустимости очередных провокаций боевиков и их покровителей с использованием химического оружия в Сирии. Глава МИД РФ выступил на Генеральной ассамблее ООН.
"Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия", — сказал министр.
Он отметил, что для организаций системы ООН должна стать приоритетом «помощь в решении задач в интересах всех сирийцев».
Кроме того, по словам Лаврова, Россия призывает не использовать односторонние подходы проблеме ближневосточного урегулирования, а также не пытаться монополизировать этот процесс.
"При всей сложности ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии недопустимо игнорировать застарелую палестинскую проблему. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе", — добавил глава МИД РФ, выступая с трибуны ООН, передает РИА Новости.