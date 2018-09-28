Лавров: Россия предупреждает о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии

28 Сент. 22:31 2018-09-28T22:31:47+03:00

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предупреждает о недопустимости очередных провокаций боевиков и их покровителей с использованием химического оружия в Сирии. Глава МИД РФ выступил на Генеральной ассамблее ООН.

"Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия", — сказал министр.

Он отметил, что для организаций системы ООН должна стать приоритетом «помощь в решении задач в интересах всех сирийцев».

Кроме того, по словам Лаврова, Россия призывает не использовать односторонние подходы проблеме ближневосточного урегулирования, а также не пытаться монополизировать этот процесс.

"При всей сложности ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии недопустимо игнорировать застарелую палестинскую проблему. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе", — добавил глава МИД РФ, выступая с трибуны ООН, передает РИА Новости.