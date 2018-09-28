В соцсети Facebook произошла проблема с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов

28 Сент. 22:47 2018-09-28T22:48:01+03:00

Facebook сообщила о инциденте с безопасностью, затронувшем почти 50 млн аккаунтов Фото: REUTERS

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В социальной сети Facebook произошла "проблему с безопасностью", которая затронула около 50 млн аккаунтов.

"Во второй половине дня во вторник, 25 сентября, команда наших инженеров обнаружила проблему с безопасностью, затрагивающую почти 50 млн учетных записей", - говорится в сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Facebook в пятницу, 28 сентября.

Начато расследование произошедшего. Известно, что злоумышленники использовали уязвимость в коде соцсети, которая затронула функцию, позволяющую пользователям увидеть, как другие пользователи видят их аккаунт.

"Это дало им возможность украсть маркеры доступа Facebook, которые они потом могли использовать, чтобы заполучить аккаунты людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже ликвидировала уязвимость и сообщила правоохранительным органам о случившемся. Также Facebook перезагрузила маркеры доступа почти 50 млн затронутых страниц и еще 40 млн аккаунтов в качестве меры предосторожности.

В результате около 90 млн человек теперь надо будет снова войти в Facebook или другие приложения, авторизация в которых осуществляется через соцсеть.