28 Сент. 23:17 2018-09-28T23:17:54+03:00

В Минобороны РФ заявили об обстрелах боевиками зоны деэскалации в Идлибе Фото: Архив "КП"

По данным военного ведомства, в результате нападения ранены пять человек

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В пятницу, 28 сентября, террористы обстреливали населенные пункты в провинции Латакия, Хама и город Алеппо в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В результате получили ранения четверо военнослужащих правительственных войск страны и один мирный житель, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В результате обстрела населенного пункта Айн-эль-Кантара провинции Латакия ранено четверо военнослужащих правительственных войск Сирийской Арабской Республики и один мирный житель", - отметил генерал-лейтенант.

Он отметил, что за минувшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарных акции в городе Джеруд провинции Риф-Дамаск. Местные жители получили 300 продовольственных наборов общей массой 1,29 тонны.

Савченко подчеркнул, что за сутки через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур зону деэскалации в Идлибе покинули 448 человек, включая 195 детей. Российские военные медики помогли 182 сирийцам, в том числе 84 детям.