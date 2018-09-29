Стало известно, кто заменит Хуга в миссии ОБСЕ на Украине

СЕГОДНЯ 00:41 2018-09-29T00:55:35+03:00

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Решившего оставить свой пост заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине швейцарца Александра Хуга займет британский дипломат Марк Этерингтон. Об этом сообщили в пресс-службе Организации, отметив, что преемник Хуга имеет большой опыт руководства международными миссиями.

Кроме того, последние четыре года он успешно работал в составе СММ, а в самом начале боевых действий в Донбассе в 2014 году ездил в Донецк, встречался с представителями ДНР.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, об уходе Александра Хуга с должности замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине стало известно 26 сентября, срок его полномочий истекает 31 октября. Дипломат из Швейцарии, объясняя решение оставить этот пост, сказал, что ОБСЕ – не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более десяти лет, а он уже «достиг этого предела».

Новость о смене представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе жители Донбасса восприняли с тревогой: неизвестно, кто его заменит, и чем это для них обернется. Люди стали готовиться к новым обстрелам.