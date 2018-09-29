2018-09-29T02:13:37+03:00
В мире

США решили закрыть свое консульство в иракской Басре

Консульские услуги жители города и окрестностей будут теперь получать в американском посольстве в Багдаде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер НауэртРуководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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Соединенные Штаты решили закрыть свое генконсульство в иракском городе Басра из-за минометных обстрелов и угрозы «поддерживаемых Ираном» боевиков. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Госсекретарь Майкл Помпео принял решение о том, чтобы сотрудники дипмиссии покинули консульство в Басре. Посольство США в Багдаде продолжит в полном объеме оказывать консульские услуги тем, кто находится в Басре и ее окрестностях», - заявила она.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства обвинил Тегеран в поддержке «шиитских вооруженных группировок», атаковавших диппредставительства Штатов в Ираке. 7 сентября на территории особо охраняемой «зеленой зоны» в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, разорвалось три минометных снаряда. А на следующий день ракетному обстрелу подверглось консульство США в Басре, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, массовые беспорядки в Басре не прекращаются с начала сентября. Горожане вышли на улицы из-за острой нехватки чистой питьевой воды и постоянных перебоев с электричеством. Акции протеста переросли в погромы и поджоги.

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