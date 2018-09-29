Британские журналисты нашли у Елизаветы II третью руку

СЕГОДНЯ 03:28 2018-09-29T03:53:34+03:00

По их данным, механическую руку королева использует для приветствия подданных, когда ее устает собственная

Изменить размер текста: A A

Когда королева Великобритании Елизавета II устает махать рукой публике, она использует для приветствия «запасную» — механическую, которую ей несколько лет назад подарили студенты в Австралии. Такую «сенсационную» новость сообщил британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на книгу Queen of the World («Королева мира»).

Автор книги Роберт Хардмэн пишет, что австралийские студенты преподнесли монаршей особе устройство в качестве шуточного презента. Королева подарок оценила и увезла в свой замок Балморал в Шотландии, где обычно проводит лето. «Ложная рука» представляет собой закрепленную на деревянном рычаге перчатку, набитую плотным материалом.

Впрочем, как отмечает Хардмэн, вряд ли Елизавета II пользуется «третьей рукой» на публике, но этот предмет давно стал одной из любимых семейных шуток.

Напомним, британская королева – старейший английский монарх в истории, ей 92 года. Все 66 лет правления Елизавета II традиционно приветствует подданных легким взмахом ладони.

КСТАТИ

Необычные правила британской королевской семьи: нельзя есть моллюсков, играть в "Монополию" и носить мех

Британским монаршим особам и их родственникам недостаточно знать обычный этикет. Они должны следовать множеству других необычных правил. Вот некоторые из них (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В чем секрет пламенной любви британцев к Елизавете Второй

Конечно, в 1952 году никто и не предполагал, какая судьба уготована 25-летней Елизавете Александре Мэри Виндзор, ставшей новой обладательницей короны. Да, она красивая и изящная. И ее супруг принц Филипп – статный интересный мужчина. Но ведь внешность еще не все (подробности).