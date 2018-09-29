2018-09-29T04:20:56+03:00
Политика

Лавров предложил Ирану и Израилю провести переговоры в Москве

Об этом глава МИД России сказал на Генассамблее ООН
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Ирану и Израилю провести переговоры в Москве.

Напомним, накануне страны обменялись взаимными обвинениями. Как ранее сообщал сайт kp.ru, израильский премьер Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН заявил о найденном в Иране «секретном складе» с сотнями тонн ядерных материалов и оборудования, призвав МАГАТЭ немедленно провести инспекции иранских объектов, а страны Европы – поддержать санкции США против исламской республики. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в тайных разработках ядерного оружия и предложил Тель-Авиву сознаться в этом международным инспекторам.

На пресс-конференции по итогам недели работы73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Сергея Лаврова спросили, может ли Россия выступить в роли посредника и помочь Ирану и Израилю наладить отношения.

«Мы за то, чтобы такое сотрудничество налаживать, даже не сотрудничество, для начала хотя бы разговаривать надо начинать. Если мы будем восприниматься обеими сторонами как удобная площадка, где они могли бы встречаться, мы будем только рады», - ответил российский дипломат.

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