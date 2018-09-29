Предложение на борту самолета: молодой человек превратил всех пассажиров в папарацци

СЕГОДНЯ 04:45 2018-09-29T04:55:07+03:00

Он попросил людей в салоне запечатлеть, как он просит любимую выйти за него замуж [фото]

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Молодой человек, мечтавший сделать предложение любимой на борту самолета, превратил всех, кто летел с ним одним рейсом, в заговорщиков и папарацци. Эту трогательную историю рассказал пользователь Reddit под ником Pezmonkey, опубликовав в своем профиле фотографию записки, с которой всё и началось.

Влюбленный раздал пассажирам карточки с таким текстом «Привет, меня зовут Эндрю, и я сделаю предложение моей девушке Рэйчел во время этого полёта! У меня есть кольцо. Я приготовил речь. Чего у меня нет, так это фотографа, так что у меня есть просьба… Пожалуйста, сфотографируйте предложение или снимите на видео, если у вас будет такое желание, и пришлите кадры на номер ниже. Для меня это было бы очень ценно! Спасибо!»