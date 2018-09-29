2018-09-29T07:00:51+03:00
В мире

Прокуратура США будет требовать для нью-йоркского террориста смертной казни

Уроженец Узбекистана осенью прошлого года убил на Манхэттене восемь человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Террорист на пикапе с поддельными номерами сбил несколько велосипедистовТеррорист на пикапе с поддельными номерами сбил несколько велосипедистовФото: REUTERS
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Прокуратура США будет требовать для нью-йоркского террориста – уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который минувшей осенью убил восемь человек на Манхэттене, смертной казни.

Об этом сообщил телеканал NBC, отметив, что в последний раз высшая мера наказания в штате Нью-Йорк была приведена в исполнение в 1953 году, когда к электрическому стулу приговорили Юлиуса и Этель Розенбергов. Американских коммунистов обвинили в передаче СССР разработанных в США чертежей ядерной бомбы.

Напомним, трагедия произошла 31 октября 2017 года в юго-западной части района Манхэттен. 29-летний житель штата Флорида, выходец из Узбекистана по имени Сайфулло Саипов за рулем грузовика выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, сбил несколько велосипедистов, а потом врезался в школьный автобус, выбежал из кабины и открыл стрельбу по прохожим.

В его грузовике нашли записку с признанием в верности ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»). Позже Дональд Трамп потребовал казнить мигранта-джихадиста.

В Нью-Йорке произошел теракт.8 человек погибли в результате наезда грузовика на прохожих и велосипедистов. Полицейские начали стрельбу, после чего задержали водителя.

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