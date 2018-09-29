Погода в Москве на 29 сентября 2018 года: прохладно, но солнечно и без осадков
Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 29 сентября 2018 года. Как обещают специалисты, в эти выходные антициклон из Европы принесет хорошую погоду в Центр России, однако будет прохладно. Так, в субботу воздух в мегаполисе прогреется лишь до +8…+10 градусов. Но при этом ожидается переменная облачности. Кроме того, обойдется без дождей. Ветер же будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
А в ночь на воскресенье, 30 сентября, столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток осадков в городе также не предвидится.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале этой недели в Москву резко пришла осень. Более того, на столицу обрушились дожди, которые бывают лишь раз в пять-шесть лет. А в минувший четверг, 27 сентября, в мегаполисе прошел первый осенний град: ледяные крупинки размером с горошину сыпались с неба в течение двух минут в районе станций метро «Савеловская», «Белорусская», «Маяковская» и «Выхино».
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