2018-09-29T07:01:36+03:00
Москва

Погода в Москве на 29 сентября 2018 года: прохладно, но солнечно и без осадков

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 сентября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу, 29 сентября, в Москве будет прохладно, но солнечно и без осадковВ субботу, 29 сентября, в Москве будет прохладно, но солнечно и без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 29 сентября 2018 года. Как обещают специалисты, в эти выходные антициклон из Европы принесет хорошую погоду в Центр России, однако будет прохладно. Так, в субботу воздух в мегаполисе прогреется лишь до +8…+10 градусов. Но при этом ожидается переменная облачности. Кроме того, обойдется без дождей. Ветер же будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье, 30 сентября, столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток осадков в городе также не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале этой недели в Москву резко пришла осень. Более того, на столицу обрушились дожди, которые бывают лишь раз в пять-шесть лет. А в минувший четверг, 27 сентября, в мегаполисе прошел первый осенний град: ледяные крупинки размером с горошину сыпались с неба в течение двух минут в районе станций метро «Савеловская», «Белорусская», «Маяковская» и «Выхино».

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