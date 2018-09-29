В Японии 120 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Трами»

СЕГОДНЯ 08:11 2018-09-29T08:11:53+03:00

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По последним данным, в южной японской префектуре Окинава 120 тысяч домов остались без электроэнергии из-за тайфуна «Трами».

Кроме того, ливни и сильный ветер стали причиной отмены почти 400 внутренних авиарейсов, связывающих Окинаву с другими районами страны. Между тем международные перелеты удар стихии пока не затронул, передает NHK.

Отметим, в настоящее время «Трами» движется со скоростью 15 километров в час на северо-восток по направлению к основной части Страны восходящего солнца. По прогнозам, к вечеру воскресенья, 30 сентября, тайфун, порывы ветра в эпицентре которого достигают 65 метров в секунду, уже дойдет до острова Хонсю.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Японии заранее готовились к удару «Трами»: в стране были предприняты необходимые меры безопасности.