2018-09-29T08:25:42+03:00
Политика

Лавров рассказал, что ослабит США: переход на расчеты в нацвалютах

Глава МИД отметил, что страны стараются избежать зависимости от Штатов, потому что Вашингтон злоупотребляет долларом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке выразил уверенность, что процесс перехода на расчеты между странами в национальных валютах продолжится. И в конечном итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние на мировую экономику.

«Как только США стали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хоть чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать», - сказал он.

При этом российский дипломат подчеркнул, что это вполне естественный процесс.

«Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Сергей Лавров ранее говорил, что Вашингтон манипулирует долларом в своих интересах, используя главную резервную валюту мира для наказания неугодных и в качестве рычага давления на непокорных.

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