Лавров рассказал, что ослабит США: переход на расчеты в нацвалютах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке выразил уверенность, что процесс перехода на расчеты между странами в национальных валютах продолжится. И в конечном итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние на мировую экономику.
«Как только США стали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хоть чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать», - сказал он.
При этом российский дипломат подчеркнул, что это вполне естественный процесс.
«Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами», - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Сергей Лавров ранее говорил, что Вашингтон манипулирует долларом в своих интересах, используя главную резервную валюту мира для наказания неугодных и в качестве рычага давления на непокорных.
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