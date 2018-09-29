Любовный треугольник из Колумбии: муж узнал об измене, когда подвозил жену и ее любовника на такси

СЕГОДНЯ 08:39 2018-09-29T08:39:46+03:00

Муж узнал об измене, когда подвозил жену и ее любовника на такси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Колумбии произошла история, достойная стать одной из серий «Санта-Барбары». Как стало известно, случилась она в портовом городе Барранкилья на севере страны. Там женщина по имени Йеими на протяжении года скрывала от своего мужа Леонардо отношения с другим мужчиной, но по несчастливой случайности тайное стало явным.

Так, в один прекрасный день обманутый супруг решил подработать втайне от Йеими и позаимствовал у друга-таксиста автомобиль вместе с его аккаунтом Uber. И вскоре ему достался заказ жены: дело в том, что любовники, скрываясь от посторонних глаз, всегда предпочитали передвигаться на такси.

А вот данные о том, что произошло дальше, разнятся, пишет колумбийское издание El Espectador. Некоторые из очевидцев утверждают, что видели, как пара с ужасом выбежала из машины. Между тем другие свидетели заверяют, что Леонардо напал на любовника своей жены и подрался с ним.

Кстати, это еще не все последствия этой любовной истории. Скорее всего, обманутый муж и его друг-таксист больше не смогут подрабатывать, так как благодаря журналистам администрация Uber узнала о нарушении запрета передавать водительские аккаунты посторонним людям.