2018-09-29T08:58:22+03:00
В мире

Стало известно о «страшном российском кибероружии»

Речь идет о вредоносной программе LoJax, которую невозможно удалить с компьютера
Дарья ИВАШКИНА
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Стало известно о «страшном российском кибероружии»Стало известно о «страшном российском кибероружии»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 29 сентября, появилась информация о «страшном российском кибероружии» - вредоносной программе LoJax, якобы разработанной спецслужбами нашей страны. Речь идет о вирусе, который невозможно удалить с ноутбука или стационарного компьютера.

По данным американских СМИ, программа переписывает код, хранящийся в компьютерном чипе UEFI, который отвечает за загрузку и перезагрузку устройства. В результате не помогут даже переустановка операционной системы и форматирование жесткого диска, пишет Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESET.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в прошлом году стало известно о том, что в США разрабатывается секретная программа для ответа так называемым российским хакерам, которая будет находить слабые места в электронной инфраструктуре РФ и внедрять туда «импланты».

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