Стало известно о «страшном российском кибероружии»
В субботу, 29 сентября, появилась информация о «страшном российском кибероружии» - вредоносной программе LoJax, якобы разработанной спецслужбами нашей страны. Речь идет о вирусе, который невозможно удалить с ноутбука или стационарного компьютера.
По данным американских СМИ, программа переписывает код, хранящийся в компьютерном чипе UEFI, который отвечает за загрузку и перезагрузку устройства. В результате не помогут даже переустановка операционной системы и форматирование жесткого диска, пишет Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESET.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в прошлом году стало известно о том, что в США разрабатывается секретная программа для ответа так называемым российским хакерам, которая будет находить слабые места в электронной инфраструктуре РФ и внедрять туда «импланты».