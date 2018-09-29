Основатель телекомпании CNN признался, что страдает деменцией
Основатель американской телекомпании CNN Тед Тёрнер, которому 19 ноября исполнится 80 лет, в интервью телеканалу CBS признался, что страдает прогрессирующим расстройством мозга, которое приводит к нарушениям памяти и другим неприятным последствиям.
«Это умеренная форма того, что бывает у страдающих болезнью Альцгеймера людей. Это похоже, но не настолько плохо», - сказал он.
Тёрнер сначала не мог вспомнить свой диагноз, но потом сообщил: «деменция с тельцами Леви» (DLB) и порадовался, что у него не болезнь Альцгеймера, «ведь от неё умирают».
На вопрос о симптомах своего заболевания пожилой медиамагнат ответил: «Усталость, истощение — это основные симптомы, и ещё забывчивость».
Он также рассказал, что давно не смотрит новости по телевизору, но иногда включает канал CNN.
Бизнесмен Тед Тёрнер основал первый в США круглосуточный кабельный телеканал CNN в 1980 году, сейчас его телекоммуникационная империя состоит из нескольких крупных каналов и пары кинокомпаний. Кроме того, он известен как щедрый меценат, основатель и главный спонсор Игр доброй воли.
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