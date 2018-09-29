2018-09-29T10:30:00+03:00
Происшествия

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Подмосковье

От удара пассажирский транспорт улетел в кювет и опрокинулся [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в ПодмосковьеВосемь человек пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Подмосковье
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В субботу утром, 29 сентября, ДТП с участием автобуса произошло в Луховицком районе Московской области. Около 07:00 мск на 127-м километре трассы М-5 «Урал» автобус, перевозивший сотрудников торговой сети «Магнит», столкнулся с внедорожником. Причем удар был такой силы, что пассажирский транспорт улетел в кювет и опрокинулся.

Второй участник ДТП

Второй участник ДТП

По последним данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. При этом всех пострадавших пришлось госпитализировать: в настоящее время они находятся в Центральных районных больницах Коломны и Луховиц.

В результате аварии перевернулся автобус.

На место аварии прибыли экстренные службы

На место аварии прибыли экстренные службы

Кстати, напомним о другом ДТП с участием автобуса, недавно случившемся в Подмосковье. Как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 26 сентября, на трассе М2 «Крым» легковой автомобиль BMW столкнулся с «Газелью», после чего микроавтобус отбросило на рейсовый автобус. Тогда также пострадали восемь человек.

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