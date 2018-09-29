2018-09-29T10:04:05+03:00
Политика

Вашингтон пригрозил Дамаску жесткими санкциями в обход ООН

Спецпредставитель США по Сирии заявил, что если власти САР не будут работать над новой конституцией, их жизнь станет невыносимой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс ДжеффриСпецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс ДжеффриФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специальный представитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что если власти САР откажутся от работы над проектом новой конституции страны, Соединенные Штаты введут жесткие санкции.

«Если режим поведет себя таким образом, мы думаем, что мы можем поступить с ним так же, как мы поступали с Ираном до 2015 года – мы введем действительно жесткие международные санкции», - приводит его слова агентство Reuters.

Джеймс Джеффри подчеркнул, что даже если Совет Безопасности ООН такие меры не одобрит, «мы просто сделаем это через Европейский союз, через наших союзников в Азии, и мы позаботимся о том, чтобы жизнь для этого режима, и так находящегося на издыхании, была настолько невыносимой, насколько это возможно».

«И пусть тогда Россия и Иран, которые устроили весь этот хаос, сами с ним разбираются», - добавил спецпредставитель госдепа.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «существенное замедление» темпов наступления на провинцию Идлиб — последний крупный регион арабской республики, контролируемый террористами.

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