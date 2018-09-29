Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля «День тигра»

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-29T10:18:18+03:00

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В субботу, 29 сентября, во Владивостоке открылся международный фестиваль «День тигра». Причем организаторов, участников и гостей этого мероприятия уже приветствовал президент РФ Владимир Путин.

В своей приветственной телеграмме глава нашего государства назвал сбережение нашего богатого природного наследия «большим и очень важным делом» и подчеркнул, что в последнее время в этом деле удалось добиться «ощутимых результатов».

В частности, российский лидер отметил значимую и востребованную деятельность «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра», который занимается серьезными научно-исследовательскими, просветительскими и творческими проектами.

«Многое делается для развития национальных парков и заповедников, создаются безопасные, комфортные условия для проживания амурского тигра. Такая плодотворная работа заслуживает искреннего признания и поддержки», - говорится в телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, международный фестиваль «День тигра» пройдет 29 и 30 сентября уже в девятнадцатый раз.