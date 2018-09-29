Владелец задержанного в Пусане судна попросил российские власти о помощи

СЕГОДНЯ 10:38 2018-09-29T10:38:16+03:00

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Компании «Гудзон», чье судно ранее задержали в Южной Корее, попросила российские власти о помощи.

Как стало известно, администрация южнокорейского порта Пусан, из которого не выпускают российское судно «Севастополь», уже проинформировала судовладельца о том, что основанием для задержания стало решение правительства Южной Кореи, а поводом для такого решения послужили санкции США против «Гудзона». Также в послании отмечается, что вопрос может решиться только после переговоров правительств двух стран.

«Для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание», - сказал представитель компании РИА Новости. При этом собеседник агентства выразил надежду на то, что российские власти «обратят внимание на компанию, которая из-за введения санкций нуждается в помощи».

Также владелец задержанного в Пусане судна сообщил об отсутствии проблем у его экипажа. «Обстановка нормальная, все в рабочем режиме. Продовольствие есть», - заверил представитель «Гудзона».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно о задержании российского судна «Севастополь» в Южной Корее. Как заявил представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский, судно не выпускают из порта Пусан из-за санкций, введенных США против его владельца.