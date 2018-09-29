Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-29T11:19:03+03:00

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В субботу, 29 сентября, стало известно, что Россельхознадзор вернул в Китай 19 тонн арахиса. Дело в том, что специалисты выявили двукратное превышение содержания токсичного кадмия в бобовых, прибывших 12 сентября в РФ из Поднебесной.

«Специалистами <…> было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 015/2011 "О безопасности зерна"», - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. Также там уточняется, что опасная партия арахиса была возвращена в Китай в минувшую пятницу, 28 сентября.

Стоит отметить, что одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть злоупотребление фосфатными удобрениями при его выращивании.«Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен», - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году в Новороссийске задержали 76 тонн опасного арахиса. Тогда товар доставили из Индии.