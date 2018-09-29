2018-09-29T11:19:03+03:00
Экономика

Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса

Уровень содержания кадмия в бобовых в два раза превышал допустимый
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахисаРоссия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахисаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 29 сентября, стало известно, что Россельхознадзор вернул в Китай 19 тонн арахиса. Дело в том, что специалисты выявили двукратное превышение содержания токсичного кадмия в бобовых, прибывших 12 сентября в РФ из Поднебесной.

«Специалистами <…> было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 015/2011 "О безопасности зерна"», - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. Также там уточняется, что опасная партия арахиса была возвращена в Китай в минувшую пятницу, 28 сентября.

Стоит отметить, что одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть злоупотребление фосфатными удобрениями при его выращивании.«Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен», - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году в Новороссийске задержали 76 тонн опасного арахиса. Тогда товар доставили из Индии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестное вещество распылили в ночном клубе в Британии
В Госдуму внесли проект бюджета на 2019-2021 годы
В посольстве РФ в Индонезии рассказали о поиске россиян после землетрясения и цунами
Толстый и очень обаятельный тюлень стал звездой океанариума в Японии
Владелец задержанного в Пусане судна попросил российские власти о помощи
Американские F-35B впервые сели на британский авианосец Queen Elizabeth
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля «День тигра»
Вашингтон пригрозил Дамаску жесткими санкциями в обход ООН
Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Подмосковье
Основатель телекомпании CNN признался, что страдает деменцией
«Довольно необычно»: Венгрия прокомментировала решение Украины о переброске войск к границе
Стало известно о «страшном российском кибероружии»
Любовный треугольник из Колумбии: муж узнал об измене, когда подвозил жену и ее любовника на такси
Лавров рассказал, что ослабит США: переход на расчеты в нацвалютах
В Японии 120 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Трами»
В Южной Корее задержали российское судно «Севастополь»
«Заняты вмешательством в выборы в Каталонии»: Лавров ответил шуткой на вопрос о «планах» РФ переманить фермеров из ЮАР
«Я в него верил»: Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену
Погода в Москве на 29 сентября 2018 года: прохладно, но солнечно и без осадков